Cette année, le festival Aux quatre coins du mot se passera en boîte

En raison des circonstances actuelles, la deuxième édition du festival Aux quatre coins du mot initialement prévu du 20 au 24 mai prochain à la Charité-sur-Loire a été compromise. Déterminés à ne pas se résoudre à une année blanche, les organisateurs de la manifestation ont décidé de mettre le festival en boîte, au sens propre du terme.



Si certains festivals penchent davantage pour un report des dates ou pour une édition en ligne, Aux quatre coins du mot a opté pour une solution encore plus originale. Dans l’impossibilité d’organiser l’évènement comme prévu, les organisateurs ont souhaité le réinventer entièrement, sous forme de boîte.« Une boîte à l’image du festival, qui en reflète l’esprit et l’énergie, qui en contient les mots et les idées », précisent-ils. « Un vrai objet, rempli à ras bord, avec des livres, des jeux, des cartes postales, un carnet, des surprises ; une boîte que l’on peut commander, envoyer, gagner, recevoir ou offrir. »Plus concrètement, la boîte contiendra une présentation du festival, un mode d’emploi ainsi qu’un livret de jeux. Mais aussi, deux ouvrages — pour une valeur moyenne de 21 € — choisis parmi une vingtaine de titres et abordant des thématiques phares du festival.Voici la liste des ouvrages sélectionnés :De Pierre et d'os de Berangère Cournut, Le TripodeLe_zéro_et_le_un.txt de Josselin Bordat, FlammarionPar les routes de Sylvain Prudhomme, L'Arbalète GallimardNatchave d'Alain Guyard, Le DilettanteOn n'y échappe pas de Boris Vian et l'OuIipo, FayardLes choses humaines de Karine Tuil, lu par Constance Dollé, Gallimard Audio-livreContre les bêtes de Jacques Rebotier, La ville brûleCent titres de Clémentine Mélois, GrassetCroire aux fauves de Nastassja Martin, GallimardL'affaire Furtif de Sylvain Prudhomme, L'Arbalète GallimardConstruire un feu de Jack London, LibertaliaCahiers de Vaslav Nijinski, Babel/Actes SudQuand les médias complotent, est-ce le pouvoir qui se touche ? d'Alain Guyard, Camino verdeMéditations métaphysiques de René Descartes, LarousseLe Prince de Machiavel, J'ai luCe que disent les morts de Philip K. Dick, FolioPetit déjeuner au crépuscule de Philip K. Dick, FolioLa piste des soleils et autres nouvelles de Jack London, FolioÀ cela s’ajoutent également un jeu, des cartes postales, de quoi écrire — pas de festival sans un crayon et un carnet, assurent les organisateurs — et des goodies. Sac, magnet, marque-page : toutes sortes de petits souvenirs que l’on rapporte initialement d’un festival.Et comme une boîte en vrai, aussi pleine soit-elle, ne peut contenir tout un festival, un mot de passe a également été ajouté pour vous donner accès à une boîte en ligne. Il s’agit de prolonger l’expérience à travers plein de contenus inédits proposés par les artistes invités.Petit plus, la boîte ressemblera à un livre pour trouver aisément sa place dans votre bibliothèque.Les boîtes seront disponibles à partir du 20 mai, date initialement prévue pour l’ouverture du festival. Le prix de vente est affiché au prix de 28 €. Elles peuvent être envoyées par courrier, distribuées ou mises à disposition du public. Il est possible de passer commande dès ce 12 mai.Pour ceux qui seraient dans les alentours de Charité-sur-Loire, il est également possible d’acheter directement les boîtes à La Cité du Mot du 20 au 24 mai, aux horaires suivants : 15 h-18 h le 20 mai et 10 h-13 h/15 h-18 h du 21 au 24 mai.Plus d’informations à cette adresse