Cette année, le festival Quartier du Livre sera sous le signe de l'Europe

Les festivités commenceront donc le mercredi 15 mai par une journée débats-lectures sur l’avenir de la civilisation européenne au Collège des Bernardins à 10 h 30. Ce colloque couronnera deux ans de recherche du séminaire « Passé et avenir de la civilisation européenne ».Une grande exposition « L’Europe vu depuis les livres anciens » sera à découvrir toute la semaine à la Bibliothèque Buffon. Un Atelier « Europe » sera aussi organisé à la Bibliothèque L’Heure Joyeuse le samedi 18 mai de 15 h à 17 h. Au programme, des lectures, des jeux et des fabrications de drapeaux.Parmi les temps forts du festival, la remise du Prix du Livre d’Histoire contemporaine qui se tiendra le jeudi 16 mai au Panthéon, présidé par Jean-Louis Debré. Mais aussi, la finale du concours international d’éloquence le mardi 21 mai de 19 h 45 à 20 h 30 au même endroit.Sans oublier le quartier des Bulles : du vendredi 17 au dimanche 19, la librairie Bulles en Vrac’ organise trois jours autour du 9e art. Mais aussi, la Grande Nuit de la Poésie le lundi 20 mai de 20 h 30 à 23 h 30, dans la Salle des Fêtes de la Mairie du Ve.Emblématiques du Festival quartier du Livre, les Balades littéraires seront également de la partie, pour flâner dans les rues du Ve arrondissement chargées d’histoire. On compte notamment la balade policière Sur les pas de Maigret et Simenon le samedi 18 mai de 14 h à 17 h, suivie d’une visite de l’exposition Simenon/Loustal à la BiLiPo.Mais aussi une balade poétique et gustative Les Saveurs terrestres le jeudi 16 mai de 18 h 15 à 20 h. Au programme, une halte à la Fromagerie des Feuillantines, à la Boulangerie Archibald et aux Caves du Panthéon pour déguster fromages, pain au levain naturel, vin nature et poèmes culinaires avec des explications sur leurs secrets de fabrication.Une Balade littéraire en langue des signes sera également organisée le samedi 18 mai de 11 h à 13 h, suivie d’une lecture de La lettre sur les sourds et muets de Diderot par Franck Desmedt.À l’occasion de cette 5e édition, de nombreuses festivités inédites verront le jour. Parmi lesquelles, une table ronde autour de l’illettrisme le mercredi 22 mai à 13 h dans l’Agora Jacqueline de Romilly organisée par Cécile Ladjali, auteure du best-seller Illettré ( adapté à la télévision ). Mais aussi une soirée speed dating entre auteurs confirmés et plumes en herbe qui se tiendra le mercredi 15 mai, au bar l’Eurydice.Une exposition exceptionnelle pour célébrer les 150 ans de la naissance de Matisse sera aussi à découvrir du 15 au 22 mai à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs.Une chasse au trésor sera organisée le samedi 18 mai de 14 h à 16 h 30 à l’Institut de Biologie Physico-Chimique dans les jardins de Curie. Les enfants suivront les traces et les secrets des personnages cachés et héros des livres de l’exposition « Le Jardin des curiosités ».Un atelier « Dessin Manga » se tiendra le dimanche 19 mai de 14 h à 15 h 30 ou de 16 h à 17 h 30, il faudra se rendre à la Librairie Le Renard Doré au 41 rue Jussieu. Ce rendez-vous animé par Vivien Bimuala sera placé sous le signe de la découverte et de l’apprentissage du dessin manga.Enfin, un escape Game familial « Qui a volé le soulier de Montaigne ? » le mardi 21 mai de 17 h 30 à 18 h. Le départ s’effectuera devant la librairie de Cluny, 1 place Painlevé. Une aventure à faire en famille, pour reconstituer et découvrir qui a volé les souliers de Montaigne.Le 17 et 18 mai, une grande braderie de livres d’occasion aura lieu à la Bibliothèque pour Tous (11, rue des Bernardins). De quoi ravir les grands et les petits.Un spectacle aussi, « Une mappemonde en or » avec Pascal Henry à la Bibliothèque Buffon le samedi 18 mai à 10 h. La Bibliothèque présentera aussi ce même jour une projection de « Voyage en Occident » de Jill Coulon (2015) à 15 h. Ce film raconte le voyage express de l’Europe en bus pour des touristes chinois parfois éblouis, mais le plus souvent désabusés.