Chambery accueille Laurent Binet pour le 33e Festival du premier roman

L’écrivain Laurent Binet, invité d’honneur du 33e Festival du premier roman, du 13 au 17 mai 2020 est déjà un habitué de Chambéry. Invité par les lecteurs de Lectures Plurielles à la 24e édition du Festival pour HHhH (Grasset 2010), roman largement récompensé et salué par la critique (prix Goncourt du premier roman et remarqué par le Times en 2012).





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Il était revenu en 2017 pour fêter les 30 ans de la manifestation avec La septième fonction du langage (Grasset, 2015, prix du roman Fnac, prix Interallié). En mai, il sera l’invité d’honneur de la 33e édition pour accompagner les premiers pas des lauréats de cette année et retrouver le public chambérien.



Après avoir écrit sur l’assassinat du dirigeant SS Heydrich, puis revisité la mort de Roland Barthes, Laurent Binet plonge dans d’autres temps et revient avec Civilizations (Grasset, 2019, Grand prix du roman de l’Académie française).



Ayant fait de l’histoire sa principale source d’inspiration, l’auteur en inverse, ici, le cours et livre une uchronie où la conquête de Christophe Colomb, débarqué en 1492, est un échec. En 1531, le chef inca Atahualpa prend l’océan pour conquérir l’Europe de Charles Quint... Le jeudi 14 mai sera donc placé sous le signe de l’uchronie : quand la littérature réécrit l’histoire, ou quand l’histoire inspire la littérature.





Laurent Binet - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





La journée se terminera par une soirée au théâtre Charles Dullin, où les élèves de l’ENAAI (Enseignement aux Arts Appliqués et à l'Image) et les Lecteurs à Voix Haute de Lectures Plurielles s’empareront de Civilizations dans un spectacle inédit où se mêleront textes, dessins et musique.



Le Festival du premier roman de Chambéry est le premier événement collaboratif de lecteurs en France. Depuis 33 ans, il met à l’honneur de nouvelles plumes de la littérature française et internationale en favorisant la rencontre et le partage entre les artistes et le public. Retrouvez Laurent Binet, ainsi que les auteurs primés cette année, lors du 33e Festival, du 13 au 17 mai, à Chambéry.