Chambéry : plus de 10 000 festivaliers pour des premiers romans

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Des plus petits aux plus grands, tous ont pu partager le plaisir de la découverte de nouveaux univers littéraires, lors de plus de 80 rendez-vous : ateliers, tables rondes, animations, apéros, expositions, concert, sieste acoustique, bal littéraire...Les organisateurs, dans un chaleureux message, tiennent à remercier tous ceux qui ont fait de ces quatre jours une véritable fête : auteurs, traducteurs, animateurs littéraires, festivaliers, éditeurs, libraires, enseignants, partenaires institutionnels, financiers, culturels et touristiques en France et à l’étranger, bénévoles, services de la Ville de Chambéry, commerçants, etc.Rendez-vous est à prendre dès le mois de septembre pour une nouvelle saison littéraire et du 14 au 17 mai 2020 pour la 33e édition du Festival du premier roman !