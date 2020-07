Changement de réalisateur pour la série “L'amie prodigieuse”

Lorenzo Mieli, président et producteur de Fremantle, directeur général de The Apartment, le confirme à La Repubblica : changement de réalisateur pour L’Amica geniale. C’est que Saverio Costanzo ne manque pas non plus de projets et bien qu’il ait écrit le scénario de ce troisième volet, il a choisi de mener d’autres films et séries de front.Reste que les nouveaux venus dans l’aventure ne sont pas des perdreaux de l’année : ils comptent tous deux de multiples réalisations. Et de toute manière, ils pourront s’appuyer sur Alice Rohrwacher, qui a déjà réalisé quelques-uns des précédents épisodes.La date de diffusion n’est pas encore établie, la pandémie a freiné la mise en œuvre — on parle tout de même du premier trimestre 2021.Il n’en demeure pas moins que L’Amica geniale a conquis le public, au-delà de l’Europe : devenu un phénomène international après sa réussite aux États-Unis, c’est maintenant vers la Chine que la série s’exporte. Une première pour une production européenne, non anglaise : trois plateformes asiatiques la diffuseront, iQiyi, Youku et Tencent Video.