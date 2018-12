“Chanson douce” de Leïla Slimani à la Comédie Française

Fronteirasweb, CC BY SA 2.0









Rappelons également que « La nounou est comme ces silhouettes qui, au théâtre, déplacent dans le noir le décor de la scène. Elles soulèvent un divan, poussent d'une main une colonne en carton, un pan de mur. Louise s'agite en coulisses, discrète et puissante » explique Pauline Bayle.Rappelons également que le roman de Leïla Slimani devrait bientôt être projeté sur grand écran . Le tournage s'est terminé en juillet dernier. Une date de sortie devrait être bientôt communiquée.

Il y a deux ans déjà, Leïla Slimani faisait sensation avec la sortie de ce roman inspiré d'un fait divers new-yorkais dans lequel une nounou assassinait deux enfants qu'elle était sensée garder. Un Prix Goncourt plus tard, Chanson douce est devenu un roman à succès, traduit en anglais cette année et dans la liste des meilleures livres du New York Times Books.Du 14 mars au 28 avril 2019, le Studio Théâtre de la Comédie-Française accueillera la première adaptation et mise en scène de l'oeuvre en question. Après des mises en scène remarquées de L’Illiade et de L’Odyssée, Pauline Bayle s'attaque à ce succès littéraire et met en scène Florence Viala, Sébastien Pouderoux et Anna Cervinka de la troupe du Français pour donner vie à cette fable tragique sur les planches.