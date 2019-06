Chanson douce de Leïla Slimani bientôt adapté une deuxième fois au cinéma

« Louise ? Quelle chance vous avez d’être tombés sur elle. Elle a été comme une seconde mère pour mes garçons. Ça a été un vrai crève-cœur quand nous avons dû nous en séparer. Pour tout vous dire, à l’époque, j’ai même songé à faire un troisième enfant pour pouvoir la garder. »



Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l’affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu’au drame.

À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c’est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l’amour et de l’éducation, des rapports de domination et d’argent, des préjugés de classe ou de culture.

Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant.

Chanson douce est le deuxième roman de Leïla Slimani, paru en 2016 aux éditions Gallimard. Il a obtenu la même année le Prix Goncourt faisant de l'auteure la douzième femme en 113 ans à remporter ce prix. L’ouvrage a remporté en 2017 le grand prix des lectrices de Elle dans la catégorie roman.Le titre a également été un franc succès à l’étranger et a reçu plusieurs récompenses internationales. La version américaine, sous le titre The Perfect Nanny, a figuré sur la liste des 10 meilleurs livres de l’année du New York Times Book Review en 2018. Tandis qu’au Royaume-Uni, le roman intitulé Lullaby a remporté le premier prix aux British Book Awards 2019.Chanson Douce, réalisé par Lucie Borleteau, réunira à l’écran Karin Viard, Leïla Bekhti et Antoine Reinartz. Le film sera scénarisé par Jérémie Elkaïm et produit par Why Not Productions et Pan-Européenne, qui seront également producteurs sur l’adaptation anglo-saxonne aux côtés de Legendary Entertainment.Aucune information sur la distribution des rôles ou de date de sortie n’a été indiquée pour le moment. Et aucune bande-annonce pour l’adaptation française n’a été diffusée.Voici le résumé de Chanson douce de Leïla Slimani :Leïla Slimani — Chanson douce — Folio — 9782072764929 — 7,40 €Via Deadline