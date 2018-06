Chanson douce de Leïla Slimani, bientôt au cinéma

Le Goncourt 2016, Chanson douce, de Leïla Slimani, sera bientôt porté à l'écran par Lucie Borleteau, avec Karin Viard, Leïla Bekhti ou encore Antoine Reinartz, premiers noms annoncés au casting. Si la date de sortie du long-métrage, encore en tournage, n'est pas encore connue, on retrouve à la distribution Studiocanal.

Studiocanal distribuera le film Chanson douce, annonce Le Film français, ce qui paraît plutôt logique puisque l'on retrouve Canal + au sein de la liste des producteurs de ce film très attendu, aux côtés de France 3 Cinéma, Pan Européenne, Ciné + et Why Not Productions.

Pour le reste, le film est toujours en tournage, après un démarrage le 21 mai dernier comme l'a elle-même signalé l'actrice Leïla Bekhti. L'adaptation du roman de Leïla Slimani est assurée par Lucie Borleteau et Jérémie Elkaïm. Borleteau a notamment réalisé Fidelio, l’odyssée d’Alice (2014) et la saison 1 de Cannabis. Elle est également actrice, et est apparue dans Numéro Une et Un beau soleil intérieur.

Le tournage devrait se terminer en juillet, à Paris.