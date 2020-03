Charlie et la chocolaterie bientôt décliné en séries animées par Netflix

Un grand réalisateur pour le plus grand chocolatier...



Taika Waititi (oscarisé pour Jojo Rabbit cette année) va réaliser notre série d’animation “Charlie et la Chocolaterie” et… il prépare également une mini-série animée sur les Oompas-Loompas ! pic.twitter.com/dUJkZnYmeD — Netflix France (@NetflixFR) March 5, 2020

Après l’adaptation filmique de Charlie et la chocolaterie par Tim Burton en 2005, qui mettait en vedette Johnny Depp dans le rôle du chocolatier, Netflix s’apprête à produire une déclinaison en sérié animée de l’œuvre de Roald Dahl.Pour mener à bien ce projet, la plateforme a fait appel au cinéaste néo-zélandais Taika Waititi. Ce dernier a notamment tout dernièrement sorti en salles le burlesque Jojo Rabbit, dans lequel il se met lui-même en scène dans le rôle d'un Adolf Hitler imaginaire.D'après ce qu'a annoncé Netflix, ce n'est pas une, mais bien deux séries animées qui sont attendues. L’une sera directement inspirée de l'oeuvre Charlie et la chocolaterie, publiée pour la première fois en 1954 aux États-Unis. L'ouvrage est disponible en France chez Gallimard jeunesse, dans une traduction d'Élisabeth Gaspar avec les illustrations de Quentin Blake.L’autre, qui fera l'objet d'une mini-série, mettra quant à elle à l'honneur des créatures fantastiques, les Oompas-Loompas. Ces petits êtres travaillant pour le compte de Willy Wonka, rémunérés et ne se nourrissant que de fèves de cacao, sont cités dans deux des livres de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie et Charlie et le grand ascenseur de verre (1972).Ces deux nouvelles créations s’inscrivent dans un plus vaste projet réunissant Netflix et The Roald Dahl Story Company, qui gère les droits d’auteur de l’écrivain. Les deux sociétés ambitionnent de porter à l’écran plusieurs œuvres de l’auteur , dont, entre autres, Matilda, Le Bon Gros Géant ou encore Les Deux Gredins.«J’ai grandi en lisant des histoires de Dahl et j’ai vécu une grande partie de ma jeune vie dans ces mondes magiques, donc trouver le bon partenaire créatif pour donner vie à Willy Wonka, Charlie et les Oompa-Loompas dans l’animation était une tâche intimidante… jusqu’à ce que Taika entre dans le projet. Ensuite, c’était vraiment évident. Si Dahl avait créé le personnage d’un cinéaste pour adapter son travail, je suis presque sûr qu’il aurait créé Taika », a déclaré Melissa Cobb, vice-présidente de l’animation originale chez Netflix.Gideon Simeloff, directeur commercial de Roald Dahl Story Company, a ajouté : « Selon les mots de Willy Wonka lui-même — nous sommes ravis ! Charmés ! Fous de joie ! de la nomination de Taika sur ce projet. Il y a indéniablement quelque chose de Wonka-esque dans le flair créatif de Taika et son sens de l’humour inimitable. Nous ne pouvons pas penser à quelqu’un d'autre pour assurer la créativité de ces séries animées Netflix. »Aucune autre indication quant au casting et la date de sortie des séries animées n’a été dévoilée par Netflix. Le tournage devrait démarrer cet été, Taika Waititi travaillant actuellement sur un nouveau film en partenariat avec Disney, qui met en avant un héros de Marvel, Thor : Love and Thunder.Via Deadline