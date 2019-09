Charlie Hunnam dans une adaptation de Shantaram, de Gregory David Roberts

Dans les années 1980, Lin s'évade d'une prison australienne et s'envole pour Bombay. C'est alors le début d'un long parcours initiatique, au cours duquel sa vie sera bouleversée. Docteur dans un bidonville avant d'intégrer la mafia de Bombay, Lin connaîtra l'amour, mais devra aussi faire face à la trahison et à la violence. Grande fresque épique, ce roman brosse le portrait d'une Inde terriblement humaine.

Départ pour d'autres horizons pour le service de streaming d'Apple, qui s'engage dans la diffusion d'une adaptation du livre Shantaram, de Gregory David Roberts, paru en 2004 en version originale, mais dont les droits d'adaptation n'ont été acquis par Anonymous Content et Paramount Television qu'en 2018.Le livre est disponible en français au format poche chez J'ai Lu dans une traduction de Pierre Guglielmina. En son temps, il fut un véritable best-seller, avec une histoire haletante inspirée de la propre vie de Roberts. Il avait fait suivre ce roman de L'Ombre de la montagne, paru chez Flammarion en 2017 dans une traduction de Laurent Barucq.Le résumé de l'éditeur pour Shantaram :Cette série, qui devrait compter 10 épisodes, sera adaptée du livre par Eric Warren Singer, scénariste d'American Hustle, et les deux premiers épisodes seront réalisés par Justin Kurzel, derrière la caméra pour Assassin’s Creed.La production de la série doit démarrer en octobre prochain, avec des tournages prévus en Inde et en Australie. Ce n'est pas la première fois que le livre doit être adapté, puisque, dès 2004, ses droits avaient été convoités pour une version cinéma, rappelle Deadline Mais ce projet porté par Apple semble définitivement le plus sérieux...