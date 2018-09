Chez Huberty & Breyne, quelques Moments avec Jean-Claude Götting

Huberty & Breyne Gallery Paris ouvre ses portes à Jean-Claude Götting pour l'exposition « Moments », du 26 octobre au 1er décembre 2018. L'illustrateur, peintre et auteur de BD évoque les figures féminines dans cette exposition, avec une série de dessins grand format.







Pour Moments, l’artiste rend hommage à la figure féminine, un sujet qui n’a que très rarement quitté son œuvre. De son trait noir, il définit des lignes gracieuses qu’il mêle à des couleurs douces pour cerner les espaces de contours invisibles, apportant relief et matière aux décors qui entourent ses personnages.



Dans une série de dessins grand format, il pose son regard sur ces modèles imaginaires dans des situations tour à tour intimes, émouvantes ou singulières et révèle sur la feuille, avec un cadrage cinématographique, la sensibilité, la mélancolie, le mystère ou encore le raffinement qui émane de chacune d’elles. Une incursion dans l’univers feutré et élégant du dessinateur.





Exposition du 26 octobre au 1er décembre 2018

Vernissage le jeudi 25 octobre 2018, à partir de 18h30, en présence de l’artiste