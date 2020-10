Chienne de Marie-Pier Lafontaine, reçoit le prix Sade 2020

Avant tout, le jury du Prix Sade a tenu à rendre hommage à l’écrivain Esparbec, le « dernier des pornographes » (dixit Jean-Jacques Pauvert) et à Dominique Khalifa, écrivain et universitaire, spécialiste de l’histoire du crime, des bas-fonds et de l’érotisme parisien.Quant à la dernière sélection, elle portait sur :Journal intime (1926 – 1940) de Julien Green (Laffont Bouquins) ;Les Tasses de Marc Martin (Agua) ;Giacometti/Sade. Cruels objets du désir (Éditions Fage/Fondation Giacometti) ;Vacher l’éventreur, de Marc Renneville (Jérôme Million) ;Céroplastie, corps immortalisés, de Nathalie Latour (Le Murmure) ;Chienne de Marie-Pier Lafontaine (Le Nouvel Attila) ;La 121e journée, L’incroyable histoire du manuscrit de Sade de Michel Delon (Albin Michel).Le prix Sade 2020 est attribué ce samedi 3 octobre 2020 à Chienne de Marie-Pier Lafontaine (Le Nouvel Attila).Le jury a tenu à décerner un prix spécial au Journal intime (1926 – 1940) de Julien Green (Laffont Bouquins).Un prix essai est décerné à Vacher l’éventreur, de Marc Renneville (Jérôme Million).Un prix du livre d’art est décerné pour deux livres et donc à deux lauréats :Les Tasses de Marc Martin (Agua).Céroplastie, corps immortalisés, de Nathalie Latour (Le Murmure) avec des photographies de Thomas Deschamps.Le prix est cette année doté d’une œuvre inédite de Guillaume Soulatges. Les sadiens jurés tiennent donc à remercier tout particulièrement la galerie Suzanne Tarasiève et Guillaume Soulatges.





Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones



Dossier : les romans de la rentrée littéraire 2020