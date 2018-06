Chimamanda Ngozi Adichie récompensée par le PEN Pinter Prize

Depuis 2009, le prix lancé par la filiale britannique du PEN récompense un auteur originaire de ou résident en Grande-Bretagne, en République d’Irlande ou au Commonwealth. Il a été créé en mémoire d’Harold Pinter, dramaturge, lauréat du prix Nobel de Littérature.Selon les mots de l’auteur, pour remporter le prix, le lauréat doit porter un regard « inflexible et inébranlable » sur le monde et qui fait preuve « d’une détermination intellectuelle féroce à définir la vérité sur nos vies et notre société ».« J’admirais le talent d’Harold Pinter, son courage, sa dévotion claire à exprimer sa vérité et je suis honoré de me voir remettre un prix en son nom », a déclaré Chimamanda Ngozi Adichie. Elle succède au poète Michael Longley qui avait partagé le prix avec la poétesse iranienne Mahvash Sabet.Maureen Freely, membre du jury et présidente de l’English PEN, s’est exprimé sur la décision : « Dans ses merveilleuses fictions, tout comme dans ses TED Talks et autres essais, elle refuse de se laisser décourager ou enfermer dans les cases des autres. Sophistiquée au-delà de toute mesure dans sa compréhension du genre, de la race et des inégalités mondiales, elle nous guide à travers les portes tournantes de l’identité politique, nous libérant tous. »Le dernier livre de Chimamanda Ngozi Adichie, Dear Ijeawele, or a Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions a été publié en mars 2017. Son travail a déjà été récompensé à plusieurs reprises notamment Purple Hibiscus, son premier roman, qui a remporté le prix des auteurs du Commonwealth en 2004 et Half of a Yellow Sun qui lui a valu le Prix Orange en 2014.



Son implication et ses combats féministes lui ont permis de faire partie du classement du TIME des 100 personnes les plus influentes au monde en 2015. Plus récemment, Fortune Magazine l’a inclus parmi les 50 femmes remarquables.



Pour marquer le dixième anniversaire du prix, en plus de l’habituel pamphlet retranscrivant le discours de l’année, Faber & Faber, avec le soutien de Pinter Estate, se chargera de publier une anthologie en édition limitée des discours des dix vainqueurs du PEN Pinter Prize.



via The Guardian