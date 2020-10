Chloé Billon reçoit le prix de traduction Inalco 2020

L’École de Traduction littéraire est particulièrement heureuse d’apprendre que le prix de traduction INALCO 2020 a été remis le 3 octobre, au festival VO/VF de Gif-sur-Yvette, à Chloé Billon, ancienne stagiaire ETL de la promotion 2017-2018, pour sa traduction du roman Les Turbines du Titanic de Robert Perisic (éditions Gaïa).







Chloé Billon est la neuvième élève ou ancienne élève de l’École à recevoir un prix de traduction depuis 2012. Au total, les stagiaires de l’ETL ont à ce jour été primés 26 fois (traductions et livres traduits) pour leurs travaux.L’ETL félicite également Corinna Gepner, l’une de ses plus fidèles traductrices enseignantes, qui vient d’obtenir le prix de traduction Eugen Helmlé.



Chloé Billon est traductrice littéraire et interprète de conférences. Après des études de littérature anglaise et allemande, elle entame un cursus de bosnien-croate-monténégrin-serbe à l’Inalco, qu’elle conclut par le Master de traduction littéraire de l’Inalco.



Elle est également diplômée de l’Esit en interprétation de conférences, et membre de la promotion 2017-2018 de l’École de traduction littéraire CNL/Asfored. Elle travaille principalement depuis le bosnien-croate-monténégrin-serbe, ainsi depuis l’allemand et l’anglais.



Elle a notamment traduit l’auteur serbe Mileta Prodanović (Éditions Intervalles), ainsi que plusieurs auteurs croates contemporains, comme Renato Baretić (Gaïa Éditions), Zoran Ferić (Éditions de l’Éclisse), Robert Perišić (Gaïa Éditions), Damir Karakaš (Belleville Éditions) et Olja Savičević (JCLattès)