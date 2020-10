Christian Bobin reçoit le Prix littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco

À l’occasion d’une cérémonie organisée à la principauté, la fondation Prince Pierre de Monaco remettait ses différents prix. Depuis le Monégasque opéra Garnier, Arnaud Merlin orchestrait la remise des récompenses aux différents lauréats.









Créé en 1951, le Prix Littéraire honore un écrivain d’expression française de renom pour l’ensemble de son œuvre. La liste des auteurs qui ont été sélectionnés pour le Prix Littéraire 2020 de la Fondation Prince Pierre retenait Metin Arditi, Élisabeth Barillé, Christian Bobin, Étienne de Montety et Pierre Michon.



C’est au poète Christian Bobin que le prix est revenu. Ce dernier vit près de sa ville natale, Le Creusot, en Saône-et-Loire, dans une maison au cœur de la forêt, où il se consacre entièrement à l’écriture. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont les titres s’éclairent les uns les autres, comme les fragments d’un seul puzzle. Ses premiers textes, marqués par leur brièveté et se situant entre l’essai et la poésie, datent des années 1980. En 1992, il rencontre un grand succès grâce à un livre consacré à Saint François d’Assise : Le Très-Bas, (Gallimard - Prix des Deux Magots en 1993 et Grand Prix catholique de littérature). En 2019, il publie Pierre chez Gallimard.



La Bourse de la Découverte, créée en 2001 à l’occasion du 50e anniversaire du Prix Littéraire, est décernée chaque année pour récompenser un auteur francophone à l’occasion de la parution de son premier ouvrage de fiction. Son lauréat est une lauréate pour 2020 : Salomé Berlemont-Gilles.



Née en Picardie, Salomé Berlemont-Gilles a 26 ans. Diplômée de Sciences-Po Paris, elle remporte à vingt ans un concours de nouvelles et publie un court texte, Argentique (Lattès, 2013). Le premier qui tombera, publié chez Grasset, est son premier roman.



Le Coup de Cœur des Lycéens, créé en 2007 en collaboration avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, est décerné par un jury de lycéens des établissements de la Principauté parmi une sélection de premiers romans. Mathieu Palain, avec son livre Sale gosse aux éditions L’Iconoclaste a été choisi. Dans ce premier roman, on croise un peu de l’histoire de son père, des éducateurs côtoyés lors de l’enquête qu’il a menée pour écrire ce livre, et de chaque personne rencontrée en trente ans de vie à Ris-Orangis où il est né, en 1988.



Le Prix de la Principauté, créé en 2017, et remis conjointement avec les Rencontres Philosophiques de Monaco, est attribué à un auteur pour l’ensemble de son œuvre philosophique. Ce prix honore une vie d’écriture en philosophie, une œuvre singulière qui a ouvert des voies inédites dans le domaine de la philosophie et engagé des approches différentes de la science, de la politique, de la théologie, de l’histoire, de l’anthropologie, de l’éthique ou de la psychanalyse.



Pour 2020, la lauréate est Hélène Cixous. Femme de lettres, écrivain-poète, dramaturge et angliciste française, Hélène Cixous est connue pour ses engagements féministes. Elle est décorée en 1994 de la croix de la Légion d’honneur et en 2016 reçoit le Prix Marguerite Yourcenar.



En revanche, l’attribution du Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes et du Tremplin Musical, traditionnellement décernés durant les deux années qui précèdent le Prix de Composition Musicale, a été reportée en 2021. La Fondation Prince Pierre a également rendu hommage à deux écrivains membres du Conseil littéraire disparus cette année : Jacques de Decker, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique et Jean-Loup Dabadie, membre de l’Académie française.