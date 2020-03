Christiane Taubira, lauréate du prix Castel du roman de la Nuit 2020

La nuit, chacun la voit, la vit, la sent, l’apprivoise à sa manière. De celle de Guyane, trouée d’un faible lampadaire sous la lueur duquel, enfant, à la faveur de la moiteur et du silence, elle allait lire en cachette, à celle qui lui permettait de régler ses comptes avec les péchés capitaux que les religieuses lui faisaient réciter dans la journée, la nuit a souvent été, pour Christiane Taubira, une complice, une alliée, une sorte de sœur intime, un moment particulier.

Créé en 2017, le prix Castel du roman de la Nuit honore un roman français ou étranger traduit en français, dont la nuit est le sujet, un des personnages, et où la nuit joue un rôle important.Pour sa quatrième édition, le jury a récompensé Christiane Taubira pour son roman Nuit d'Épine, publié aux Éditions Plon. La lauréate s'est vue décerner son prix ce mardi 10 mars chez Castel, dans le 6e arrondissement de Paris.« Dans cet ouvrage, la nuit qui n'est pas exactement un personnage, est bien plus qu'un décor. Elle irrigue tout le texte : on l'entend, on la respire, on frémit de sa moiteur complice. Mais c'est elle aussi qui permet qu'on se découvre dans sa solitude, qu'on regimbe contre une autorité abusive, qu'on brave l'interdit, ou qu'on se reconnaisse solidaire de ceux qui nous entourent : elle protège les peuples de l'ombre, qui peuvent se lever et se faire voir enfin. Ce lyrisme et ces fulgurances nocturnes correspondent exactement à ce que ce Prix du Roman de la Nuit souhaite couronner depuis sa naissance en 2017 », a ainsi salué le jury dans un communiqué.



