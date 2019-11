Christiane Vadnais, l'autrice qui rend la vie littéraire de Québec exceptionnelle

Dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, le président de L’Institut Canadien de Québec, monsieur Roland Villeneuve, a remis le Prix de L’Institut à Christiane Vadnais pour sa contribution exceptionnelle à la vitalité du milieu littéraire de Québec.





photo Maryse Cléro-Nobrega





Autrice et chargée de projets littéraires, Christiane Vadnais participe activement au dynamisme de la vie littéraire de Québec depuis plusieurs années. Au cours de la dernière année, elle s’est particulièrement démarquée à titre de présidente de la Table des lettres du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches ainsi que dans le dossier de Québec, ville littéraire de l’UNESCO.



Christiane Vadnais a notamment représenté la Ville de Québec auprès des villes créatives de l’UNESCO lors de rencontres internationales en Italie, en Pologne et aux États-Unis.



Christiane Vadnais a connu une année exceptionnelle avec la parution de son premier roman Faunes publié par la maison d’édition Alto en novembre 2018. Salué par la critique, Faunes a reçu le Prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec et a été sélectionné par l’émission Plus on est de fous, plus on lit comme l'un des dix meilleurs romans de 2018, en plus d'être lauréate au Prix Horizons imaginaires (qu’elle vient de remporter!) et au Prix Aurora-Boréal.



En juin 2019, Christiane Vadnais a été invitée au Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo et au Salon du livre de Genève. Enfin, après avoir reçu des éloges, Faunes a vite été épuisé deux fois et réédité en poche chez CODA à l'automne 2019. Le résultat de cette formidable entrée en littérature : l'ouverture au marché international. Faunes sera traduit en anglais et en espagnol en 2020.



Le jury a souligné l’année exceptionnelle de Christiane Vadnais, le caractère interdisciplinaire de son engagement au sein du milieu littéraire de Québec ainsi que son rayonnement à l’international. Le jury a aussi fait valoir le dynamisme, l’audace et l’innovation de Christiane Vadnais ainsi que l’impressionnante reconnaissance qu’elle a reçue lors de la parution de son premier roman, Faunes.