Christiane Vadnais, lauréate 2019 du Prix des Horizons Imaginaires

Une grande première pour les organisateurs du prix que cette remise sur l’Agora, lors du Salon du livre de Montréal : initié dans un Cegep voilà quatre ans, la récompense a pris une ampleur provinciale significative. Et désormais, s’inscrit pleinement dans le paysage littéraire québécois. Et la lauréate 2019 est donc Christiane Vadnais, pour son roman Faunes, publié chez Alto.À une époque où la nature a été entièrement cataloguée, colonisée ou assujettie, on peut encore découvrir quelques espaces insoupçonnés à la lisière de la civilisation : des chemins effacés par la neige, des villages mauvais. Il faut rester à l’affût pour les débusquer.Sinon il suffit de suivre Laura sur les routes menant à la brumeuse cité de Shivering Heights ou vers le hameau flottant au milieu d’un lac infesté de dangers sous-marins. Dans ces lieux fuyants, là où les histoires se tissent comme des constellations, cette biologiste embrasse la fulgurance de la nature comme les secrets de la science avec la force d’une conquérante et l’innocence d’une volontaire promise au sacrifice.Scientifique têtue, amoureuse inquiète, Laura mène un combat pour la survivance sans se douter que le brouillard estompe les frontières entre les humains et les monstres, que l’eau charrie des menaces qui enflent avec la pluie.Il n’y aura pas de vivant sans dévoration.Première œuvre fiévreuse, séduisante et imprévisible, Faunes dresse un inventaire fascinant de spécimens humains ballottés au gré d’instincts premiers.Le prix est doté de 1000 $ CA, avec pour partenaires Copibec, la société de gestion collective et la fondation Lire pour réussir, initiée par l’UNEQ. Ainsi qu'une mystérieuse librairie Saga, dont ActuaLitté parlera prochainement...Christiane Vadnais — Faunes — Alto — 9782896944477 – 13 €