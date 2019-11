Christoph Hein et Wolfram Eilenberger Prix du Meilleur livre Étranger 2019

Konstantin Boggosch n’a jamais connu son père, Gerhard Müller, nazi notoire et criminel de guerre. Toute sa vie, il n’a de cesse de fuir ce lourd héritage : il change de nom, quitte son pays, tente de s’enrôler dans la Légion étrangère à Marseille, devient secrétaire pour un groupe d’ex-résistants cultivés, revient en RDA après la construction du mur quand tout le monde veut la quitter, s’inscrit aux cours du soir tout en travaillant chez un libraire et finit directeur de lycée dans une petite ville.

Son frère Gunthard, lui, fait tout le contraire ; fier de son héritage, il s’estime trahi par son pays et en tire un ressentiment profond ; il essaye de récupérer l’usine de son père et de retrouver son statut — quitte à devenir un beau salaud.

Malgré leurs efforts, ni l’un ni l’autre ne parviendront à échapper à l’histoire, condamnés qu’ils sont à être à jamais les « fils de » dont le destin est écrit par d’autres avant même leur naissance.

Le père de Christoph Hein était pasteur, un grave crime idéologique dans la RDA des années 50, ce qui l’a empêché de faire des études et l’a obligé à vivre sa propre existence dans les failles du système.

Sous les apparences d’un formidable roman d’apprentissage et d’aventure, mené par un jeune homme énergique et sympathique, Christoph Hein nous fait traverser comme en passant soixante ans d’histoire allemande et offre une brillante réflexion sur la mémoire historique.

1919. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un élan de créativité sans précédent se produit dans l’histoire de la philosophie. Les ouvrages majeurs de Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Ernst Cassirer et Walter Benjamin, marquent un tournant de la pensée occidentale qui va façonner la philosophie moderne. Critique de la technologie, crise de la démocratie, repli identitaire, développement durable : pour comprendre et interpréter les grandes questions contemporaines, il faut revenir sur les traces de ces quatre grands penseurs. De l’Autriche à la Forêt-noire en passant par Paris et Berlin, entre biographie et analyse philosophique, Wolfram Eilenberger, qui a été longtemps rédacteur en chef de Philosophie Magazine en Allemagne, retrace de manière très vivante les chemins de réflexion de ces quatre philosophes essentiels.

Créé en 1948, le prix du Meilleur Livre étanger est l'un des premiers prix à récompenser des livres publiés depuis l'étranger et traduits en français. Il distingue depuis chaque année deux ouvrages tenant du genre du roman et de l'essai.Pour la catégorie roman, c'est donc celui de Christophe Hein, L'ombre d'un père, publié en janvier dernier aux éditions Métailié qui a été retenu. Le livre a été traduit de l'allemand par Nicole Bary.

Dans la catégorie essai, c'est le livre de Wolfram Eilenberger, Le temps des magiciens , paru chez Albin Michel qui a été primé. Il a été traduit de l'allemand par Corinna Gepner.

Depuis 2011, le prix du meilleur livre étranger est soutenu par Sofitel et décerné au Sofitel Paris Le Faubourg. L'année dernière , le Prix du Meilleur Livre Étranger a été attribué, dans la catégorie essai, à l'Italien Stéphano Massini pour Les frères Lehman (Globe), traduit par Nathalie Bauer, et, dans la catégorie roman, au Guatémaltèque Eduardo Halfon pour Deuils (La Table ronde), traduit par David Fauquemberg.Christophe Hein, trad. (allemand) Nicole Bary – L'ombre d'un père – Editions Métailié – 9791022608381 – 23€Wolfram Eilenberge trad. (allemand) Corinna Gepner – Le temps des magiciens – Albin Michel – 9782226436900 – 22,90€