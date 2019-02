Christophe Beyeler, lauréat du Prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art 2019

Christophe Beyeler est un ancien élève de l’École nationale des Chartes et de l’École nationale du Patrimoine. Spécialiste de l’Empire et de la peinture d’histoire, il est aujourd'hui conservateur en chef du Patrimoine au château de Fontainebleau.Chargé également du musée Napoléon Ier, il a assumé le commissariat de nombreuses expositions et collaboré à plusieurs projets autour du célèbre empereur en France et en Europe. Il a décidé d'œuvrer au redéploiement du musée Napoléon Ier à Fontainebleau selon l’axe, « la France et l’Europe sous l’œil et dans la main de l’Empereur ».Délabré et vidé à cause de la Révolution française, le château de Fontainebleau avait perdu de sa splendeur. Avec son ouvrage, Christophe Beyeler nous présente les efforts de Napoléon pour réaménager le palais de Fontainebleau et en refaire un fleuron de la Couronne. Grâce à ces aménagements impériaux, le château de Fontainebleau abrite aujourd’hui un musée Napoléon Ier, dont les collections permettent à elles seules de retracer la carrière et les desseins de Bonaparte.Une grande partie des photographies et la mise en page de l'oeuvre ont été réalisées par Marc Walter, réalisateur de nombreux ouvrages d’art autour de grands châteaux dont un Versailles (éditions Citadelle-Mazenod) et Fontainebleau, la vraie demeure des rois (éditions Swan).Voici la liste des autres finalistes du prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art 2019 :- Maurice Culot, Montparnasse 1900-1930 Art Nouveau Art Déco (AAM Editions)- Dominique De Font-Reaulx, Delacroix, la liberté d’être soi (Cohen & Cohen)- Alexandre Mare, Stéphane Boudin-Lestienne, Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXème siècle (Bernard Chauveau)- Guillaume Picon, Château de Villette, fastes d’un décor à la française (Flammarion)- Philippe Thiebaut, Mucha & l’Art Nouveau (Du Chêne)