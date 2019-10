Christophe Capuano et Antonio A. Casilli, Grand Prix de la protection sociale 2019

Comment répondons-nous collectivement au problème de la dépendance chez les personnes âgées ? Christophe Capuano répond en historien à cette question qui peut sembler relever du rapport de politiques publiques, afin de mieux comprendre comment s'est construit l'Etat social en France et ce que signifie l'assistance aux populations vulnérables. En plongeant dans l'histoire longue de la protection sociale, cet ouvrage interroge la façon dont se détermine qui a accès à quels droits sociaux. Ainsi, alors que la solidarité nationale est d'emblée revendiquée pour les invalides de guerres ou les accidentés du travail, et alors qu'une politique familiale et nataliste tournée vers l'enfance se développe, lorsqu'il s'agit de prendre en charge les aînés dépendants, la famille devient la principale ressource pour l'Etat social. L'on voit ainsi que la classification du risque influe sur la manière d'accompagner la fragilité : jusqu'en 2001, la dépendance a fait l'objet d'un traitement différent lorsqu'elle était rattachée au handicap ou attribuée au grand âge. Cette histoire met en perspective les difficultés rencontrées aujourd'hui encore à prendre en compte un risque pourtant de plus en plus partagé, celui de vivre vieux et pas toujours en bonne santé.