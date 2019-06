Christophe Donner reçoit le Prix François Billetdoux

« J'ai la satisfaction de pouvoir t'annoncer enfin, qu'à l'aide du perfectionnement de mes procédés je suis parvenu à obtenir un point de vue tel que je pouvais le désirer (...) L'image des objets s'y trouve représentée avec une netteté, une fidélité étonnantes, jusque dans ses moindres détails, et avec leurs nuances les plus délicates. » Nicéphore Niépce

« Messieurs, je viens vous annoncer une bonne nouvelle : la voix humaine s'écrit elle-même. » Edouard-Léon Scott de Martinville

En capturant l'image et en reproduisant le son, les inventeurs de la photographie et de la phonographie ont changé le monde. N'ont-ils pas pris le risque, aussi, de ressusciter les morts ? Sinon, par quel maléfice Nicéphore Niépce et Scott de Martinville ont-ils été privés de la gloire et de la fortune qui leur étaient promises ? C'est le mystère de cet empêchement, caché dans leurs vies intimes, que dévoile ce roman.