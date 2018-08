Christopher Munro Clark reçoit le Prix européen de la culture politique 2018

Doté de 50.000 euros, le « Prix européen de la culture politique 2018 » a été attribué à l’historien australien Sir Christopher Munro Clark. Décerné par la Fondation Hans Ringier, ce prix a été remis le samedi 4 août à Ascona.









Il avait déjà récompensé Jean-Claude Juncker, Boris Tadić, Jürgen Habermas, Pascal Lamy, Jean-Claude Trichet, Hans-Dietrich Genscher, Donald Tusk, Wolfgang Schäuble, Heinrich August Winkler, Mario Draghi, Frank-Walter Steinmeier et Margrethe Vestager.



Samedi 4 août 2018 au soir, à Ascona, Sir Christopher Munro Clark s’est vu décerner le « Prix européen de la culture politique » de la Fondation Hans Ringier. Le maître de cérémonie, Frank A. Meyer, s’est exprimé sur les motifs qui ont conduit à la désignation de Christopher Clark : « Son livre Les Somnambules, sur l’éclatement de la Première Guerre mondiale, fait écho à des sujets d’actualité en Europe ; sa série télévisée en six épisodes “Europa-Saga” fournit non seulement des informations édifiantes sur les racines de l’Europe, mais célèbre également la communauté européenne. Christopher Clark est l’un des grands penseurs historiques de notre temps. »

Le président du Bundestag allemand Wolfgang Schäuble a rendu hommage au lauréat en ces termes : « Pour Christopher Clark, l’Histoire est comme l’oracle de Delphes. Elle livre des récits secrets et mystérieux. Ce n’est qu’en essayant de les saisir et de les expliquer que l’on commence à mieux comprendre les problèmes actuels.



Si l’Histoire est un oracle, Christopher Clark en est le serviteur chevronné, quasiment un grand prêtre de l’interprétation des sources, de l’analyse pertinente, de l’argumentation convaincante et de la représentation exaltante. La vision européenne est la signature de ses travaux historiques. Ainsi, il contribue à une compréhension commune de l’Histoire en Europe et à une conscience européenne. Et nous en avons plus que jamais besoin. »

La cérémonie s’est déroulée dans le cadre du traditionnel « Dîner républicain » de Frank A. Meyer à l’hôtel Castello del Sole d’Ascona. Depuis 45 ans, le Festival international du film de Locarno constitue le cadre festif de cette table ronde réunissant chaque année d’illustres convives des domaines politique, économique, scientifique et culturel.





Etaient présents cette année notamment le président du Conseil fédéral Alain Berset, le conseiller fédéral Ignazio Cassis, Wolfgang Schäuble, président du Bundestag allemand, l’ancien chancelier fédéral allemand Gerhard Schröder, Jens Spahn, ministre fédéral allemand de la Santé, Norbert Röttgen, président de la Commission des affaires étrangères du Bundestag allemand, Stephan Steinlein, secrétaire d’État au Cabinet du Président fédéral, Jack Lang, ancien ministre français de la Culture et de l’Éducation nationale, Wolfgang Ischinger, président de la Conférence de Munich sur la sécurité et Kate Gilmore, haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme. Dans le domaine culturel, les auteurs Adolf Muschg, Gilles Kepel et Kacem El Ghazzali, le philosophe Peter Sloterdijk, l’historien français Edouard Husson, ainsi que la comédienne Margarita Broich et l’acteur Burghart Klaussner ont honoré ce « Dîner républicain » de leur présence.







Christopher Clark, trad. de l’australien Marie-Anne de Béru – Les Somnambules – Flammarion – 9782081216488 – 14,35 €