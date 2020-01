Chut !, le premier documentaire consacré à une bibliothèque

Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout est marchand, où le temps est compté, il existe un lieu de gratuité et de rencontre où l’on combat les inégalités et la violence sociale, la bibliothèque de mon quartier. Sans bruit, joyeusement, il se fabrique ici quelque chose d’important, d’invisible au regard pressé ou comptable : l’élaboration d’un nouveau contrat social.

« J’ai toujours fréquenté assidûment les bibliothèques, partout dans le monde », explique Alain Guillon, coréalisateur du film. C'est pourtant au sein de son établissement de proximité qu'il découvre, un soir, « atelier de conversation, venez parler français sans contraintes ».Il y rencontrera une diversité d'origines, de cultures et de parcours : « En fait, c’est là qu’est né le projet de ce film, dans cette Babel improbable. Je me suis dit qu’il se passait quelque chose à cet endroit, c’était comme un résumé du monde avec, en toile de fond, comme une cartographie des conflits de la planète. »Petit à petit, les deux réalisateurs découvrent l'ensemble du lieu, ainsi que les activités qui y sont proposées, pas forcément articulées autour de la lecture, les ateliers et autres moments d'échanges et de rencontres. Dans le style du cinéma direct, le film s'est fait au jour le jour, au rythme des événements de l'établissement.Le synopsis du film :« Il y avait aussi l’idée de faire un film “de crise” », poursuit Alain Guillon. « D’abord parce qu’on se doutait qu’on n’aurait pas beaucoup de moyens ; mais aussi parce qu’on voulait prendre notre temps, s’offrir le “luxe” du temps, d’un regard attentif et bienveillant sur la manière dont on lutte à cet endroit contre la violence du monde. »Scénario et réalisation : Alain Guillon et Philippe WormsProduction : Matthieu LamotteImage : Alain GuillonAssistant-réalisateur : Victor BorjaMontage : Anne-Laure ViaudMontage son et mixage : Jean-Marc SchickMusique : Xavier RouxProduction : aaaproductionLe film sera en salles le 26 février prochain, et sera présenté en avant-première à Montreuil au cinéma Méliès dimanche 2 février à 19h, en clôture du festival Repérages.