Ciné-débats 2019 : cinéma et théâtre, deux frères ennemis ?

Marches de la BnF, sur le quai François-Mauriac (Guilhem Vellut - CC BY 2.0)

Le cinéma a invité les auteurs, les acteurs et les metteurs en scène de théâtre à troubler la « pureté » du septième art. L’image filmée s’invite de plus en plus fréquemment sur les scènes de théâtre, tandis que la représentation théâtrale se retransmet dans les salles de cinéma. L’expression même de « mise en scène » suggère une parenté indissoluble que ce nouveau cycle propose d’interroger. Au-delà de leur influence mutuelle, les deux formes d’expression semblent aujourd’hui plus poreuses que jamais.Le cycle est proposé par la BnF (Bibliothèque nationale de France) et le Master pro en scénario, réalisation et production de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ces mêmes élèves ont été chargés pour animer les séances en compagnie de leur professeur et journaliste Nguyen Trong Binh.Voici les dates pour rencontrer chacun des intervenants :Mercredi 30 janvier 2019 : Guillaume Gallienne, de la Comédie-FrançaiseMercredi 6 février 2019 : Zabou Breitman ou Agnès JaouiMercredi 13 février 2019 : Xavier DurringerMercredi 20 mars 2019 : Agnès Jaoui ou Zabou BreitmanMercredi 27 mars 2019 : Arnaud DesplechinMercredi 3 avril 2019 : Benoît JacquotLes rencontres auront lieu dans le grand auditorium de la BnF, au quai François Mauriac (Paris 13e), de 18h30 à 20h. L'entrée est libre pour tous.