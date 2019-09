Cinéma : la sortie d’Artemis Fowl est repoussée à mai 2020

La réalisation du film, tourné en 2018, a été confiée au Britannique Kenneth Branagh et le scénario a été écrit en accord avec l’auteur de la série des romans Artemis Fowl, Eoin Colfer. Parus entre 2001 et 2012, les huit romans de Colfer racontent les aventures du jeune Artemis Fowl, un génie du crime âgé de 12 ans dans le premier tome et qui découvre le monde caché et secret du Peuple des Fées…Le film est visiblement un concentré des deux premiers tomes : Artemis soupçonne les Féés d’être à l’origine de la disparition de son père deux ans plus tôt et va mettre en oeuvre toute son intelligence et toutes ses ressources financières dans son combat. Comme le laisse supposer cette bande-annonce, dévoilée fin 2018.En France, la saga Artemis Fowl est publiée par Gallimard Jeunesse, dans une traduction de Jean-François Ménard, à l'exception du sixième volume, traduit par Jean Esch.