Cinemaps : cet artiste cartographie les itinéraires des protagonistes de films cultes

Andrew DeGraff est un illustrateur et un cartographe qui vit et travaille dans le Maine. Il est diplômé de l’Institut Pratt en graphisme et illustration en 2001, il y enseigne ensuite de 2009 à 2014, et est désormais professeur d’illustration Maine College of Art.



Depuis très jeune, Andrew DeGraff est passionné de cartes. En 2015, il publie son premier livre d’illustration, Plotted : A Literary Atlas, dans lequel il illustre des romans emblématiques grâce à des cartes. Il a commencé sa série « Cinemaps » en 2011 et publie en 2018 chez Quirk Books, Cinemaps : An Atlas of 35 Great Movies, un atlas de 35 cartes cinématographiques. Ce dernier a été récompensé du prix du « meilleur livre illustré basé sur un film » des Frankfurter Buchmesse Film Awards.





Dans une interview avec Colossal, DeGraff explique que son processus créatif est le même pour tous les films. Il regarde le film attentivement plusieurs fois, puis déconstruit chaque scène et tout le parcours du personnage pour créer un organigramme.« Ensuite, je commence à construire mon fichier de référence à partir de photos de films, de scènes tournées dans les décors, de tournages, de Google Earth et même de reproduction en LEGO si elles sont utiles », explique-t-il. Après avoir fait une esquisse, il utilise de l’encre et de la gouache pour coloriser l’illustration. L’itinéraire du personnage est codé en couleur sur la carte.

Un processus minutieux