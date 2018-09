Cinq finalistes pour le Prix des lecteurs Ouest-France/Quai des Bulles

Le festival Quai des Bulles, à Saint-Malo, se rapproche, les 12, 13 et 14 octobre prochains, et les échéances pour ses prix également... Le prestigieux Prix Ouest-France/Quai des Bulles a ainsi dévoilé ses 5 finalistes, en attendant la remise du prix, le 13 octobre prochain.

Les 5 albums finalistes sont les suivants :Emma G. Wildford, Edith et Zidro, SoleilThe Private Eye, Brian K. Vaughan et Marcos Martin, Urban ComicsSerena, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg, SarbacaneAilefroide, Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet, CastermanLa première sélection du prix, avec 10 ouvrages retenus, est à cette adresse Les 10 jurés du Prix Ouest-France/Quai des Bulles désigneront le lauréat le 13 octobre prochain. Il recevra 2000 € et son album aura droit à une campagne de publicité dans Ouest-France.