Cinq journées de lecture pour la Fête du Livre de Bron 2019

Dominique A, Philippe Descola, David Diop, FabCaro, Jérôme Ferrari, Serge Joncour, Olivia de Lamberterie, Nicolas Mathieu, François Morel, Makenzy Orcel, Catherine Poulain, Laurent Moreau, Régis Lejonc et Jean-Claude Mourlevat seront présents lors de la 33ème Fête du Livre de Bron.Du 6 au 10 mars 2019, la 33ème Fête du Livre de Bron va accueillir et faire dialoguer des talents venus d’horizons divers. Des prix Goncourt aux journalistes de renoms, en passant par des musiciens talentueux et des intellectuels émérites, plus de 80 invités vont prendre la parole dans des rencontres aux formes multiples. Débats, tables rondes, lectures et dédicaces, concerts littéraires et spectacles rythmeront ces cinq journées tournées vers la thématique de la Vie Sauvage.Car c’est une programmation sauvage que nous vous proposons : à la fois dense, foisonnante et éclectique, elle permettra de mettre en lumière des réflexions sur les rapports entre l’homme et l’animal, mais aussi de souligner les dangers d’un monde où la vie sauvage est menacée, tandis que la sauvagerie menace nos sociétés contemporaines.Rendez-vous le 23 janvier pour découvrir la programmation complète de cette 33ème édition.À l’occasion de la soirée de lancement du programme de la 33ème édition de la Fête du Livre de Bron, toute l’équipe est heureuse de vous inviter le mercredi 23 janvier 2019 à 19 h à une rencontre exceptionnelle avec Maylis de Kerangal, auteur de Réparer les vivants (2013) et de Un monde à portée de main (2018), aux éditions Verticales.Compagnon de route privilégié de la Fête du Livre de Bron depuis sa venue en 2009 pour Corniche Kennedy, Maylis de Kerangal reviendra sur son parcours et sur son œuvre, l’une des plus importantes de la littérature française contemporaine.