Cinq libraires francophones décorés ce dimanche

Cinq libraires francophones à l’étranger seront décorés de l’insigne d’Officier et de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ce dimanche 18 mars lors d’une « matinée des librairies francophones » organisée au CNL. La directrice générale déléguée de l’Institut français, Anne Tallineau, décorera les cinq professionnels en présence de Vincent Monadé, président du Centre nationale du livre.



Vincent Monadé, Président du CNL (ActuaLitté, CC, BY - SA)

Seront ainsi décorés au grade d’Officier des Arts et Lettres : Sylviane Friedrich , présidente de la commission librairies francophone à l’étranger (CNL). Elle est un des membres fondateurs de l’Association Internationale des Libraires Francophones et en fut la présidente de 2011 à 2016. Elle est également libraire, propriétaire de deux établissements en Suisse. Philippe Goffe , membre fondateur et président de l’AILF depuis 2016 et propriétaire de la librairie Graffiti à Waterloo en Belgique. Il est également un administrateur actif du Syndicat des libraires francophones de Belgique.Au grade de chevalier :– Smail M’Hand, libraire, librairie générale d’El Biar à Alger.– Maryline Noel, libraire, librairie le Comptoir à Santiago du Chili– Patrick Suel, libraire, librairie Zadig à BerlinLe communiqué rappel que « l’Institut français et le Centre national du livre accompagnent, ensemble, depuis de nombreuses années la présence du livre français à l’étranger par un dispositif très complet portant sur l’ensemble de la chaîne du livre : aides à la présence d’auteurs étrangers en France, aides à la traduction du français vers les langues étrangères, des langues étrangères vers le français, soutien aux traducteurs, soutien au réseau des librairies françaises à l’étranger ».