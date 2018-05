Cinq nouveaux lauréats pour le prix Entreprendre dans la Culture

L’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles remettait hier les prix Entreprendre dans la culture. C’est la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui s’en est chargé. Les lauréats de cette troisième édition sont Affluences, Cagibig, Les Hauts-Parleurs, Maison Château Rouge et Les Libraires Volants.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Depuis trois ans, le prix met en valeur des associations ou des entreprises du secteur culturel proposant un modèle économique ou une forme d’organisation, originale, innovante, responsable, durable et remarquable. Cette récompense encourage les démarches entrepreneuriales créatives afin d’inspirer le plus grand nombre d’acteurs du secteur.



La start-up Affluences, créée en 2014 a développé une application permettant de connaître en temps réel et de manière prévisionnelle l’affluence d’un établissement. Le projet, qui s’est d’abord développé autour des bibliothèques (plus de 250 à ce jour), se tourne aujourd’hui vers les musées et monuments.



L’association Cagibig s’adresse notamment aux festivals culturels en leur proposant une plateforme partage de matériel. Basée en région Auvergne-Rhône-Alpes, la structure favorise l’entraide et la solidarité ainsi que la structuration professionnelle autour de biens rendus communs.



Les Hauts-Parleurs (Fablabchannel) est une société de production numérique, qui s’adresse à un public jeune et francophone à travers des documentaires et reportages courts, diffusés sur sa propre plateforme et dans le cadre de partenariats avec notamment France3, TV5Monde et OrangeTV. Les Hauts-Parleurs promeuvent l’engagement social, la jeunesse, la liberté et la créativité et les 270 vidéos produites à ce jour ont été réalisées par de jeunes reporters issus de tous les territoires, français et francophones.



Maison Château Rouge (Les Oiseaux Migrateurs) est une jeune marque de mode basée dans le quartier de la Goutte d’or à Paris. Elle propose une création contemporaine inspirée d’un héritage africain. Le projet diffuse des valeurs positives, axées sur la responsabilité sociale et économique. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet social plus large, Les Oiseaux Migrateurs, qui vise à participer de manière collaborative au développement de PME africaines.



Les Libraires Volants (Service de Remplacement pour les Commerces Culturels d’Ile-de-France) est un groupement d’employeurs organisé en association depuis la fin de l’année 2017. Les Libraires Volants offre une solution à une problématique vitale au maintien d’un réseau de librairies indépendantes en France : le remplacement de la ou du libraire, lui permettant de prendre du repos, de recevoir des soins ou de se former sans avoir à fermer boutique.





Cette année, le jury était composé d'Adrien Aumont (co-fondateur de KissKissBankBank), José-Manuel Gonçalvès (directeur du Centquatre), Laurence Le Ny (directrice de l’écosystème des start-up de contenu du groupe Orange), Marion Mazauric (fondatrice et présidente des éditions Au Diable Vauvert), Philippe Nicolas (directeur du CNV) et Jean-Marc Pautras (directeur économie sociale et institutionnelle du Crédit Coopératif) - ainsi que de représentants de l'IFCIC et du ministère de la Culture.