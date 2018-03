Cinq ouvrages en lice pour le Prix Imaginales des bibliothécaires 2018

Pour la première édition du Prix Imaginales des bibliothécaires, cinq ouvrages ont été sélectionnés. Créé en mai 2002 à l’initiative de la Ville d’Epinal, le Prix Imaginales est le premier prix exclusivement consacré à la fantasy en France. Il s'ouvre cette fois aux bibliothécaires qui, souhaitant particper, peuvent voter pour leur livre préféré.









Organisé par les Imaginales en partenariat avec Premier Chapitre, le Prix Imaginales des bibliothécaires (PIB) a été lancé le 4 octobre dernier à l’occasion du colloque « Voyages intérieurs et espaces clos dans les domaines de l’imaginaire (littérature, cinéma, transmédias), XIX-XXIe siècle » animé par le CERLI (Centre d’Études et de recherches des Littératures de l’imaginaire).



Composé de six bibliothécaires spécialisés provenant des bibliothèques de Paris, Bordeaux, Strasbourg et Épinal, de deux responsables éditoriales de Premier Chapitre et de la directrice artistique des Imaginales, le comité de sélection du Prix Imaginales des bibliothécaires a validé la sélection suivante pour l’édition 2018 :



– Serge Brussolo, Les Geôliers, Folio SF

– Jean-Laurent Del Socorro, Boudicca, ActuSF

– Estelle Faye, Les Seigneurs de Bohen, Critic

– Jean-Louis Fetjaine, Djinn tome 1 « La Maudite » , Fleuve Éditions

– Sylvie Miller, Satinka, Critic



Les bibliothécaires peuvent voter jusqu'au 14 mai et le lauréat sera annoncé le lendemain. Le prix sera remis le samedi 26 mai 2018 pendant le festival Imaginales.