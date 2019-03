Cinq titres dans la sélection du Prix Jean d'Ormesson

Jean d'Ormesson, en novembre 2015 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La sélection est la suivante :Ivo Andric, Le pont sur la Drina, traduction de Pascale Delpech, Le Livre de PocheJuan Rulfo, Pedro Paramo, traduction de Roger Lescot, GallimardSan-Antonio, alias Frédéric Dard, Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches?, Fleuve noirJulian Barnes, La seule histoire, traduction de Jean-Pierre Aoustin, Mercure de FranceJean-Noël Liaut, Nancy Mitford, La dame de la rue Monsieur, Allary ÉditionsConformément aux règles que s'est données le prix, on ne trouve pas, dans cette sélection, que des auteurs et des romans contemporains : Ivo Andric, Juan Rulfo et San-Antonio sont tous les trois décédés, rappelle l'AFP. « [N]i l’époque, ni la langue, ni le genre n’entraveront le choix des douze jurés. Seuls leurs goûts, leur complicité et une certaine forme d’affinité élective guideront leur sélection », annonçait Héloïse d'Ormesson au moment de la création du prix Le lauréat succédera à Jacques Stephen Alexis , récompensé en 2018 pour L'espace d'un cillement, paru en 1959 chez Gallimard.