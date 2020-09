Cinq titres sélectionnés pour le Prix Comics-ACBD 2020

La sélection du Prix Comics-ACBD 2020 :Batman Créature de la nuit, écrit par Kurt Busiek, dessiné et mis en couleur par John Paul Leon et traduit par Jerôme Wicky (Urban Comics)L’Histoire de l'univers Marvel, écrit par Mark Waid et dessiné par Javier Rodriguez, traduit par Mathieu Auverdin (Panini Comics)Kent State Quatre morts dans I’Ohio, écrit et dessiné par Derf Backderf et traduit par Philippe Toboul (Éditions çà et là) Mind MGMT tome 1 , écrit et dessiné par Matt Kindt et traduit par Thomas de Châteaubourg (Monsieur Toussaint L'Ouverture)Sur la route de West, écrit et dessiné par Tillie Walden et traduit par Alice Marchand (Gallimard)​​​​​​Ce prix récompense un album publié entre les mois d’octobre 2019 et septembre 2020, un album initialement publié par un éditeur anglophone, pour un public anglophone et dont la traduction est assurée par un éditeur francophone pour le marché français.« Le prix Comics de la Critique ACBD s’inscrit dans l'exigence graphique et narrative propre aux différents prix portés par l'Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée », indique l'ACBD.Le premier Prix Comics-ACBD avait été décerné, en 2019, à l'album Mister Miracle , scénarisé par Tom King et dessiné par Mitch Gerads, publié en France par Urban Comics dans une traduction de Jérôme Wicky.