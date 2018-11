Cinq titres sélectionnés pour le Renaudot des Benjamins 2019

Après le Renaudot des lycéens décerné la semaine dernière à Adeline Dieudonné, c’est au tour du Renaudot des benjamins d’annoncer les cinq titres sélectionnés dans le cadre de son prix.





Le "Prix Renaudot des Benjamins" a été créé en 1995 par l'association des Amis de Théophraste Renaudot ; il est décerné en mai par les élèves de CM1 et CM2 du territoire Loudunais – Théophraste Renaudot étant né à Loudun en 1586.

Les 5 titres sélectionnés :

Sophie Adriansen - Papa est en bas - Editions Nathan

Pauline Alphen - La vraie vie de l’école - Editions Nathan

Irène Cohen-Janca - Ruby tête haute - Editions des Elephants

Nadia Coste - Papa de Papier - Editions Syros

Sophie Noël - La saveur des bananes frites - Magnard Jeunesse

À l’issue de la sélection conjointement opérée par médiathécaires, enseignants et libraire, les cinq titres en lice seront portés toute l’année en classe par les enseignants des classes participantes, en lecture obligatoire ou accompagnée.



Le prix sera proclamé le 17 mai prochain, à l’issue du vote des 280 élèves (12 classes réparties sur 9 écoles) qui composent le jury.



La sélection souhaite mettre en avant des titres qui parlent aux enfants, avec des thématiques abordées (maladie, migrations, dyslexie) qui puissent susciter des questions ou des discussions en famille ou à l‘école, que ce soit en classe, ou dans la cour de récréation.



Le Prix Renaudot des Benjamins et la Fête du livre Jeunesse sont désormais soutenus par la Communauté de Communes du Pays loudunais dans le cadre de sa politique de développement du Réseau de bibliothèques en Loudunais (RBL) en partenariat avec la ville de Loudun (médiathèque) et l’association des Amis de Théophraste Renaudot. Cette manifestation est dénommée Festival du Livre Jeunesse en Loudunais, qui aura lieu du 14 au 18 mai 2019.