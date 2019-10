Cinq traducteurs en lice pour le Prix Pierre-François Caillé

• Inés Introcaso, pour sa traduction de l’espagnol d'Evangelia, de David Toscana, aux Éditions Zulma

• Nathalie Le Marchand, pour sa traduction du polonais de Les fruits encore verts, de Wioletta Greg, aux Éditions Intervalles

• Evelyne Noygues, pour sa traduction de l’albanais de

• Evelyne Noygues, pour sa traduction de l'albanais de Le petit Bala, Légende de la Solitude, de Ridvan Dibra , aux Éditions Le Ver à soie

L'objectif du prix est triple : encourager un traducteur débutant dans l’édition, attirer l’attention du grand public sur le métier de traducteur et contribuer à la reconnaissance de ce métier. La récompense est décernée en partenariat avec l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs et le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture.La récompense est dotée à hauteur de 3000 €, et sera remise à la lauréate le 6 décembre prochain.L'année dernière, le Prix Pierre-François Caillé avait été décerné à Nathalie Carré pour sa traduction de l’anglais (Jamaïque) de By the rivers of Babylon de Kei Miller.