City Hunter XYZ : le fan film démarré en 2015 achevé et diffusé sur YouTube

ANNÉES 80: Merveilles japonaise

Après une projection au cinéma la Commune Image le 30 octobre dernier, City Hunter XYZ s’offre une sortie sur le web le 27 avril à l’occasion des 35 ans du manga du même nom. En gestation depuis 2015, le fan film a nécessité 4 ans de développement compte tenu de son nanobudget avoisinant à peine les 800 €.Le projet n’aura été possible que grâce à la passion, l’investissement de toute l’équipe, mais aussi à beaucoup de débrouilles. Rappelons que le fan film City Hunter XYZ est une adaptation de la première partie de l’arc de l’Angel Dust du manga, qui constitue selon le porteur du projet, l’intrigue principale de City Hunter.« Si vous regardez le manga City Hunter dans son ensemble, vous constaterez qu’il n’y a qu’une seule intrigue principale (celle de l’Angel Dust et de l’Union Teope) avec des histoires annexes qui gravitent autour » dixit Filip Wong, le réalisateur du fan film.Le film fut en grande partie tourné dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, et se présente comme découlant du manga, plutôt que de l’anime. « Nous avons pris le parti de faire une adaptation ultra sombre, réaliste et violente, car c’est l’interprétation que nous avons du manga de Tsukasa Hojo. Le quartier de Shinjuku étant un personnage à part entière de City Hunter », indique le réalisateur.Hélas, l’arc de l’Angel Dust ne verra pas la seconde partie sur les écrans : sans budget plus significatif, impossible de s’y atteler. Une campagne de financement participatif est en cours pour aider, à cette adresse Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, personne n’a demandé à Bernard Minet de signer l’interprétation du générique…