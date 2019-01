Claire Malary, Grand Prix Artémisia de la BD féminine

Un homme fuit une meute de loups. Une jeune femme fuit deux agresseurs. Deux chasses à l'humain qui se croisent. Deux techniques de dessin qui se croisent puis se mélangent : encre et aquarelle. La jeune dessinatrice Claire Malary nous offre son premier ouvrage, d'un style déjà très affirmé proche de l'illustration allant du réalisme jusqu'à l'abstrait. Un grand talent de composition et un graphisme vigoureux pour un récit muet riche de symboles.

< >

Le prix Artémisia cofondé en 2007 par Chantal Montellier et Jeanne Puchol a pour objectif de mettre à l’honneur la production féminine dans la bande dessinée notamment pour la qualité de leur scénario et de leur dessin.Le Grand Prix Artémisia de la bande dessinée féminine 2019 revient donc à Claire Malary pour Hallali (L'Œuf).Le résumé de l'éditeur pour Hallali :Mélaka reçoit le Prix Artémisia du « Témoignage » 2019 pour son album Sous les bouclettes paru aux éditions Delcourt, signé avec Gudule aux éditions Delcourt.Le Prix Artémisia « Mémoire » 2019 est attribué à Hanneriina Moisseinen pour son album La terre perdue, paru aux éditions Acte Sud l’An 2.Le Prix Artémisia « René Dumont » 2019 est décerné à Catherine Meurisse pour son album Les grands espaces paru aux éditions Dargaud.Les membres du jury du prix Artémisia ont décidé d’attribuer le prix Artémisia du « Dessin » 2019 à deux auteures ex aequo : In Humus de Linnea Sterte paru aux Éditions de la Cerise et Bezimena de Nina Bunjevac paru aux éditions Ici Même.Le Prix Artémisia du « Combat féministe » 2019 est attribué à Una pour son album L’Une d’elles, paru aux éditions Ca et là.