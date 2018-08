Classique de la science fiction, Abattoir 5 sera adapté en série

Considéré comme chef-d’œuvre de la science-fiction, Abattoire 5 a déjà été adapté au cinéma, au théâtre et à la radio, mais c’est la première fois qu’il deviendra une série. On y suit Billy Pilgrim, soldat américain capable de voyager dans le temps entre nuits de noces dans un camp de prisonniers, alité dans une porcherie bombardée à Dresde, ou enfermé dans un zoo sur la planète Tralfamadore.

Mêlant passé, présent et avenir, avec une trame de récit non linéaire, l’auteur explore les questions de prédestination, de libre arbitre ou encore de perception du temps, mettant par la même occasion au jour l’absurdité de la guerre et la violence de ses conséquences.

