. Claude Martin lauréat du Prix François Mauriac 2019

Claude Martin nous déroule une Chine — sa Chine — dans un portrait palpitant allant de 1964 à 1993, autant dire des débuts de la Révolution culturelle à l'ouverture au monde occidental, en passant par la répression sanglante de Tiananmen. C'est d'ailleurs lui qui permettra à Gao Xingjian, ainsi qu'à d'autres intellectuels et artistes, de se réfugier en France durant ces années terribles. Pas de langue de bois ici : chaque paragraphe est essentiel, nous parle d'événements et d'hommes qui ont tous une résonance, et que nous découvrons avec intérêt, bonheur, stupéfaction, horreur, amusement... Rares sont les ambassadeurs qui ont livré leurs mémoires : nous sommes ici face à une œuvre inestimable, écrite par un personnage hors du commun.

Le prix sera décerné à Claude Martin sur les terres de François Mauriac, à Malagar, le vendredi 4 octobre à partir de 18h30, en public et en présence d'Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine et Jean-Noël Jeanneney, président du jury.Le résumé de l'éditeur pour La diplomatie n’est pas un dîner de gala :Claude Martin né en 1944, diplômé de l’IEP Paris, ancien élève des Langues O' et de l’ENA, est envoyé pour la première fois en Chine à vingt ans. De simple attaché à ambassadeur, il y restera trente ans. De retour à Paris en 1994, il prend la direction générale des Affaires européennes au Quai d’Orsay, avant d’être nommé ambassadeur de France en Allemagne jusqu’en 2007.Créé en 1985, le Prix François Mauriac récompensait initialement des écrivains originaires d'Aquitaine ou des ouvrages en lien avec la région. En 2002, lors du 50e anniversaire du Prix Nobel de François Mauriac, le Conseil régional d’Aquitaine donne à ce prix une vocation plus large, en référence à l’œuvre littéraire et journalistique de François Mauriac : il distingue désormais un ouvrage en langue française, qui, quel que soit son genre (roman, poésie, théâtre, roman graphique, essai...), témoigne de l'engagement de l’auteur dans son siècle et dans la société de son temps.Doté de 8000 €, le Prix littéraire François Mauriac est décerné, chaque année en octobre, à Malagar, par Alain Rousset, Président de la région Nouvelle-Aquitaine. En 2018, le prix avait été décerné à Jean-Louis Comolli pour Une terrasse en Algérie , aux éditions Verdier.Claude Martin - La diplomatie n’est pas un dîner de gala - Éditions de l'Aube - 9782815927628 - 29,90 €