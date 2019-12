Claude Poulain de la Fontaine remporte le prix Polar Michel Lebrun 2019

Quelle malédiction plane au-dessus du quatuor Thérèse ? Après des années de séparation, les quatre musiciens Aron, Judith, Simunek et Jakub, désormais retraités, sont à nouveau réunis pour un dernier concert magistral.



Alors que les premières notes résonnent, une étrange litanie macabre se prépare, entraînant dans son sillage une suite de morts inexpliquées. Qui en a après le quatuor ? Se pourrait-il que leurs secrets, enfouis depuis 1948, en pleine période du rideau de fer, remontent à la surface ? Pour découvrir l’identité de ce meurtrier mélomane, la jeune commissaire Dobjekà, la Madone Kačka Bechnerova et la légiste Angela Kamincek vont devoir monter au front... Après « L’archet de Milos », Claude Poulain de la Fontaine signe ici une nouvelle symphonie littéraire où s’entremêlent Histoire, musique et meurtres.

Le Prix du Polar Michel Lebrun a été créé en 1985 par François Plet, Christian Poslaniec et Pierre Lebedel. Décerné à l’occasion du salon du livre de Mans, «Les 24 heures du livre», le prix était d'abord nommé Prix du roman policier francophone de la ville du Mans. Il a été rebaptisé en 1997 en hommage au romancier Michel Lebrun, critique et auteur spécialisé dans l’art du roman policier, décédé en 1996. Ce dernier avait présidé le jury à partir de 1993.Le jury a célébré, pour cette édition 2019, le travail de Claude Poulain de la Fontaine en ces termes : « Claude Poulain de la Fontaine ne fait pas encore partie du gotha du polar français. Au regard de la qualité de la sélection 2019, de la renommée de son dauphin (Olivier Norek), son couronnement prend toute sa valeur. »Claude Poulain de la Fontaine est née en 1965. Elle contracte dès son enfance une double passion pour la littérature et la musique. Après avoir suivi des études en musicologie, et s’être consacrée à la musique pendant plus de vingt ans, elle finira par s'adonner entièrement à l’écriture.Elle a publié son premier roman L’Archet de Milos en 2018, aux Éditions du Jasmin. Le Quatuor Thérèse est son deuxième roman.Résumé de l’éditeur :L’année dernière, le prix Polar Michel Lebrun était revenu à Christophe Guillaumot pour La Chance du perdant, paru aux Éditions Liana Levi.Claude Poulain de la FontaineLe Quatuor Thérèse – Éditions du Jasmin9782352843047 – 25€