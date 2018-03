Cloak & Dagger : un duo d'ados qui découvrent leurs super pouvoirs

Amazon annonce aujourd’hui que la nouvelle série Marvel Cloak & Dagger sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie, dans le cadre d’un nouvel accord avec Disney EMEA. Les épisodes seront disponibles sur Amazon Prime Video au mois de juin, dès le lendemain de leur diffusion aux États-Unis.









« Cette annonce renforce notre offre exceptionnelle de séries télévisées pour les utilisateurs d’Amazon Prime Video en Europe », déclare Jay Marine, vice-président d’Amazon Prime Video Europe. « Nous sommes très heureux de proposer la nouvelle série Marvel Cloak & Dagger en exclusivité sur Amazon Prime Video et nous avons hâte de connaître la réaction des fans comme celle des néophytes qui découvriront l’univers de Cloak & Dagger. »



La série Marvel Cloak & Dagger raconte l’histoire de Tandy Bowen (Olivia Holt, Ultimate Spider-Man) et Tyrone Johnson (Aubrey Joseph, The Night Of), deux adolescents qui découvrent leurs tout nouveaux super-pouvoirs, qui les lient mystérieusement l’un à l’autre.



Tandy a la faculté de lancer des poignards de lumière tandis que Tyrone a celle de créer des capes d’obscurité. Ils comprennent rapidement qu’ils ont tout intérêt à s’allier plutôt qu’à poursuivre des routes séparées.









À leurs côtés, on retrouve également Emma Lahana (Hellcats), Jaime Zavallos (Dr. House), Andrea Roth (Rescue Me), Gloria Reuben (Urgences), Miles Mussenden (Bloodline), Carl Lundstedt (Grey’s Anatomy), et J.D. Evermore (True Detective). La série est coproduite par Marvel Television et ABC Signature Studios.



La série Marvel Cloak & Dagger a pour showrunner et producteur exécutif Joe Pokaski (Underground, Heroes), tandis que Jeph Loeb (Marvel’s The Punisher, Marvel’s The Defenders), et Jim Chory (Marvel’s The Punisher, Marvel’s The Defenders) en sont également producteurs exécutifs.