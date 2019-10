Cognac ouvre sa Kids Zone lors du festival des littératures européennes

Au rez-de-chaussée K, vous découvrirez La Librairie des mômes : Le Texte Libre de Cognac vous accueillera de 10 h à 19 h 30, le samedi et de 10 h à 17 h 30, le dimanche. Toutes les dédicaces se feront après les ateliers des auteurs·trices et illustrateurs·trices.Seront également accueillis Aude Samama (samedi 16 à 16 h) et Olivier Balez (dimanche 17 à 14 h) pour la dédicace de leurs ouvrages jeunesse.Le magazine trimestriel Baïka, consacré aux cultures d’ailleurs, sera présent samedi et dimanche. L’autrice Noémie Monier dédicacera Les Contes de Baïka, anthologie des mythes et légendes parus dans la revue.L’Ombre de la Vapeur, œuvre immersive et interactive de la Fondation, rend hommage au bâtiment et au champignon Torula, très connu à Cognac. Un émerveillement visuel et auditif ! À visiter, samedi de 10 h à 15 h 30 et dimanche de 15 h 30 à 18 h 30 (entrée libre). L’Ombre de la Vapeur accueillera également, tout au long du week-end, des ateliers et spectacles.À l’étage, vous trouverez les salles d’atelier (Grand’ Place à Lille, Place des musées à Bruxelles et Place du Dam à Amsterdam), l’espace détente pour prendre le temps, et La Cabane Miam pour vous délecter de douceurs sucrées !À l’extérieur, sur le parvis, le foodtruck de Marie-Hélène Rousteau proposera des crêpes et des galettes, midi et après-midi !Les ateliers et spectacles sont gratuits, sur inscriptions : contact : contact@litteratures-europeennes.com