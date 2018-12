Collection Monographie : 10 lauréats pour les bourses de l'ADAGP

domaine public (photo d'illustration)



De nombreux artistes ont répondu à l’appel à candidature pour l’édition 2019. En jeu, 10 bourses de 15.000 €qui sont attribuées pour soutenir l'édition de premières monographies d'artistesAprès une étude approfondie de chaque candidature, le jury composé des artistes Jean-Michel Alberola et Hervé Télémaque, de Stéphane Corréard (critique d’art et directeur du Salon Galeristes), de Marc Vaudey (directeur du pôle création du Cnap) et de Pascale Brun d’Arre (créatrice et spécialiste des librairies boutiques de musées) a sélectionné les lauréats suivants :- Neïl Beloufa, ouvrage publié par l’éditeur Verlag der Buchhandlung Walther König.Date de parution : janvier 2019- Xavier Boussiron, ouvrage publié par les éditions Flammarion.Date de parution : décembre 2019- Nicolas Chardon, ouvrage publié par l’éditeur Connoisseurs en partenariat avec la Galerie Jean Bolly.Date de parution : fin 2019- Béatrice Cussol, ouvrage publié en collaboration avec l’agence spécialisée amac.Date de parution : juillet 2019- Jean-Pierre Formica, ouvrage publié par la maison d’édition Cercle d’Art.Date de parution : octobre 2019- Thomas Lanfranchi, ouvrage publié par la Galerie et éditeur Semiose.Date de parution : été 2019- Valérie Mréjen, ouvrage publié par la Galerie Anne-Sarah Bénichou.Date de parution : octobre 2019- Eva Nielsen, ouvrage publié par Manuella Editions, en collaboration avec Jousse Entreprise (Paris) et The Pill (Istanbul).Date de parution : avril 2019- Aurélie Petrel, ouvrage publié par le collectif artiste et éditeur ExposerPublier.Date de parution : novembre 2019- Dorothée Selz, ouvrage publié par la maison d’édition Cercle d’Art.Date de parution : novembre 2019

Les lauréats, accompagnés de leurs éditeurs et galeristes, se verront remettre leurs bourses lors de la cérémonie des prix du FILAF 2019 (Festival international du livre d'art et du film à Perpignan), en présence du jury.