Colombe Schneck reçoit le prix Marcel Pagnol 2018

Le Prix Marcel Pagnol 2018 est attribué à Colombe Schneck pour Les Guerres de mon père aux Éditions Stock.









Depuis longtemps l’inspiration de Colombe Schneck tourne autour de son histoire familiale, une saga qu’elle analyse, décortique, passe aux rayons X pour mieux en révéler le chemin, ardu, qui mène jusqu’à elle. Il s’agit de comprendre, comment, combien cette histoire a pesé sur son enfance et pèse peut-être encore sur la femme qu’elle est devenue.

Tant le « souvenir d’enfance », ce que l’on garde de ces temps « d’avant » dans l’univers familial, de ces bonheurs, de ces non-dits, de ces blessures comme de tout l’amour reçu, nous marquent à jamais.

Avec « Les Guerres de mon père », Colombe Schneck « traque » les enfances, les parcours, les images, les vies de son père, de son grand-père et les mêle aux siens. En remontant, en étirant le temps du souvenir aussi loin que possible. « On n’est pas d’un pays, on est de son enfance » disait Saint-Exupéry. Colombe Schneck est de plusieurs enfances.

Le Prix Marcel Pagnol est né avec le nouveau millénaire. À 18 ans, le voilà majeur et dans l’âge le plus prometteur de la vie. À la question d’un journaliste lui demandant, alors qu’il n’était plus tout jeune, qui il voulait ou aurait voulu être encore, Marcel Pagnol a répondu : « n’importe qui en 2000 ». Tant les découvertes et les émotions de la jeunesse sont irremplaçables.

C’est cette « littérature des origines » que le Prix Marcel Pagnol distingue chaque année. Celle des souvenirs d’enfance, qui font de chacun de nous, et des écrivains, ce qu’ils sont.