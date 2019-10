Comment je suis devenu super-héros, roman de Gérald Bronner, adapté en film

Paris 2020. Dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui n’en ont pas se répand. Face aux incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Schaltzmann sont chargés de l’enquête. Avec l’aide de Monté Carlo et Callista, deux anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le trafic. Mais le passé de Moreau ressurgit, et l’enquête se complique...

Une partie de l'équipe du film sera ainsi présente au Comic Con Paris 2019, le samedi 26 octobre à 14h45, pour présenter le film Comment je suis devenu super-héros. Les acteurs et actrices Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti et Swann Arlaud seront réunis sur scène pour présenter le projet et sa progression au public.Le projet avait déjà fait l'objet d'une présentation en 2015, déjà au Comic Con : Douglas Attal, réalisateur et co-scénariste, Alain Attal, producteur de Trésor Films, Gérald Bronner, auteur du roman éponyme et Charlotte Sanson, coscénariste, avaient dévoilés les premières idées derrière le long-métrage.