Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi, bientôt un film

« Roman de vie quotidienne » destiné aux adolescents, Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi de Caitlin Moran, voit cette journaliste et auteur britannique romancer son adolescence pour expliquer l'importance qu'y a pris l'écriture. Son roman, traduit en France par Marie Hermet chez Flammarion Jeunesse, sera bientôt porté au cinéma.

Figure de la scène médiatique outre-Manche, Caitlin Moran verra bientôt son livre semi-autobiographique porté sur le grand écran. Paru en 2014 en version originale, le livre de Moran deviendra un film réalisé par Coky Giedroyc, spécialisée dans la réalisation des séries, notamment Oliver Twist en 2007.

Au casting, on note la présence, entre autres, de Beanie Feldstein (Lady Bird) dans le rôle-titre, Alfie Allen (Game of Thrones), Paddy Considine (La Mort de Staline) et Sarah Solemani. The Hollywood Reporter a également appris qu'Emma Thompson et Chris O'Dowd avaient rejoint le casting.





L’ouvrage figurait d’ailleurs dans la liste du club de lecture féministe que l’actrice avait lancé en mars 2017 avec Book Fairies. Le résumé de l'éditeur pour Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi :

On ne peut pas écrire un livre en un jour ! Je me suis assise à dix heures du matin avec une tasse de chocolat et un sandwich à la confiture, pour commencer à écrire la première page. Quand j’ai relevé la tête, il était 11h04. Je n’avais rempli que deux pages. Imaginant que pour produire des mots, il fallait me fournir en énergie, je me suis fait trois autres sandwichs. Quand j’ai relevé la tête, éblouie comme une chouette, épuisée par l’effort, les doigts collants de confiture, il était 11h47. J’avais écrit 101 mots. J’ai commencé à comprendre que mon plan, qui était d’écrire entre quinze et trente livres par an, avait besoin de quelques ajustements. J’ai fini d’écrire mon livre deux ans plus tard.



Beanie Feldstein interprétera donc Johanna Morrigan, une jeune fille de 16 ans désireuse de se faire un nom tout en dépassant ses complexes. Elle se réinventera en Dolly Wilde, critique musicale de rock, au risque de se perdre elle-même...

Le film n'a pas encore de date de sortie.