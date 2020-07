Comptine mortelle, d'Anthony Horowitz, adapté pour la télévision

Alan Conway est un auteur à succès. Les lecteurs vénèrent son détective, Fidèle Staupert, et raffolent de ses enquêtes dans la campagne anglaise, véritables hommages à l'âge d'or des romans d'énigme et à la reine du crime, Agatha Christie. Plus les fans achètent, plus son éditrice, Susan Ryeland, a le sourire. Mais le dernier roman de Conway n'est pas comme les autres. En s'y plongeant, Susan découvre que le manuscrit dissimule une bien sombre énigme et qu'il ne s'agit cette fois pas d'une fiction. Son auteur est en danger et Susan, éditrice devenue détective à son tour, doit déchiffrer le puzzle de cette comptine mortelle avant qu'il ne soit trop tard...

La série tirée du roman devrait se dérouler sur six épisodes, tous diffusés à une date pour l'instant inconnue par la chaine PBS. La production de cette adaptation sera assurée par Jill Green et Eleventh Hour Films (Alex Rider, Safe House, New Blood...).« Comptine mortelle est mon plus grand succès en tant que roman, et l'adapter n'est pas chose aisée. Mais je pense que le résultat est une fiction vraiment originale, qui saura à la fois intriguer et captiver les téléspectateurs », assure Anthony Horowitz.Le résumé de l'éditeur pour Comptine mortelle :Au Royaume-Uni, la série sera diffusée par BritBox UK, et distribuée à l'international par Sony Pictures Television. Horowitz lui-même assurera l'adaptation de son livre : il a déjà signé plusieurs scénarii de séries, dont des épisodes d'Inspecteur Barnaby et de Foyle's War.via Deadline