Conan le Barbare : le personnage de Robert E. Howard bientôt sur Netflix

L'œuvre de Robert E. Howard, auteur américain connu pour son œuvre de fantasy et notamment pour la création, en 1932, du personnage de Conan le Cimmérien, aussi connu comme Conan le Barbare, va connaitre une nouvelle mise en avant avec la production d'une série chez Netflix. Selon Deadline , l'accord signé entre Conan Properties International et Netflix porte sur tous les livres écrits par Howard, pour des adaptations animées ou en prises de vues réelles.Le premier projet à naître de cet accord serait donc une série, qui recherche encore son scénariste et son réalisateur. Fredrik Malmberg et Mark Wheeler, de Pathfinder Media, sont à l'origine de la série, qu'ils produiront. Pathfinder Media a déjà géré d'autres exploitations de la licence, notamment le jeu vidéo Conan Exiles.Détail intéressant, une autre série Conan le Barbare avait été annoncée en février 2018 par Amazon , un des concurrents de Netflix. Le scénario devait alors être signé par Ryan Condal, créateur de la série de science-fiction Colony.Conan a bien sûr déjà été incarné à l'écran par Arnold Schwarzenegger à deux reprises, au cinéma, en 1982 et 1984, puis par Jason Momoa, en 2011, dans un film de Marcus Nispel.Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est confirmée pour cette série Conan sur Netflix.