Concerts, lectures : cette année, le festival Culturissimo se tiendra de chez vous

Organisé depuis 2014, Culturissimo propose chaque année des évènements culturels gratuits et ouverts à tous dans 75 théâtres et lieux culturels des villes dans lesquelles les Espaces Culturels E.Leclerc sont implantés. En cette période de crise sanitaire, le festival se tiendra en ligne. Au programme, quarante lectures filmées au Théâtre du Petit Saint-Martin et concerts enregistrés depuis le domicile des artistes.





« Plus que jamais actuellement, nous mesurons l’importance de la culture comme bien essentiel à nos vies. Dans cette période compliquée pour tous, nous avons souhaité maintenir Culturissimo, et avec sa programmation de qualité, montrer qu’en France l’offre culturelle peut s’adresser à chacun et être partagée par tous » a tenu à souligner Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique E.Leclerc.



Rendus impossibles par les mesures sanitaires en cours, les évènements prévus dans près de 75 villes de France laissent place à un festival au format inédit auquel le public pourra assister chez lui, du 15 mai au 12 juin 2020.



Dans des vidéos d’une dizaine de minutes, postées tous les deux jours

La peste, Contagions, Le Hussard sur le toit...



Mais aussi de grands classiques comme La promesse de l’aube de Romain Gary, L’étranger d’Albert Camus, L’écume des jours de Boris Vian et Les quatre filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Ou encore des textes en résonance avec l’époque actuelle : La peste d’Albert Camus, Contagions de Paolo Giordano ou Le Hussard sur le toit de Jean Giono).



Aux côtés des fidèles du festival (Daniel Mesguich, Nicole Garcia, Clotilde Courau, Hippolyte Girardot, Stéphane Freiss, Dominique Pinon, Marianne Denicourt, Bruno Putzulu, Irène Jacob, Marie Bunel, Judith Henry), on découvrira cette année d’autres figures du cinéma, du théâtre et de la scène : Dominique Blanc, Didier Sandre et Laurent Stocker de la Comédie-Française ; Jacques Weber, Jean-Philippe Ricci, Yann Collette et la chanteuse Olivia Ruiz pour une lecture de son premier roman La commode aux tiroirs de couleur.



Côté musique, les organisateurs annoncent des artistes très en vue ainsi que des grands noms de la chanson française, parmi lesquels Alain Souchon, Tété, Tryo, Suzane, Bertrand Belin, Malik Djoudi, Arman Méliès ou Jean-Louis Aubert pour le concert de clôture.



« Avec les adhérents du réseau, nous sommes chaque année ravis de proposer ces spectacles gratuits souvent inédits et de permettre la rencontre d’un texte ou d’un répertoire, d’un comédien ou d’un chanteur, et du public de nos villes et de nos régions », a repris Michel-Édouard Leclerc.



« Par cette édition en ligne, avec la complicité d’artistes talentueux qui nous sont fidèles, nous sommes heureux de pouvoir continuer à promouvoir ce lien. »



La programmation et le détail des intervenants à consulter et/ou télécharger ci-dessous.